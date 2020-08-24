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توضيح مهم من «الجوازات» بشأن عودة المواطنين والعمالة المرافقة عبر المنافذ البرية

توضيح مهم من «الجوازات» بشأن عودة المواطنين والعمالة المرافقة عبر المنافذ البرية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن فتح المنافذ البرية لاستقبال المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين من الدول المجاورة مباشرة، يمثل المرحلة الأولى من جهود إعادة المواطنين إلى المملكة.

وأوضح العتيبي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، ردا على سبب اقتصار العودة على المنافذ البرية دون الجوية، أن هناك مرحلة مرحلة ثانية سيتم الإعلان عنها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن المنافذ البرية لاستقبال العائدين تشمل البطحاء والخفجي والرقعي وجسر الملك فهد.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أتاحت السماح بدخول المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين والعمالة المنزلية المرافقة لهم إلى البلاد، وذلك عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة للمملكة، شرط إحضار شهادة فحص (PCR – لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فايروس كورونا (كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

 

 

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