الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك

إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنه تم إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك في تبوك وذلك بعد تنفيذ 197 جولة على المطاعم والمحلات.

وقالت أمانة تبوك، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “استمراراً للجولات الرقابية اليومية أمانة منطقة تبوك قامت بـ (197) جولة تم من خلالها إغلاق (7) محلات وإنذار (77) محل ومصادرة (110)كجم من الأطعمة الغير صالحة للاستخدام الآدمي ولعدم تطبيقها للاشتراطات الصحية”.

وأضافت أمانة منطقة تبوك أن هذه الحملات الرقابية تأتي حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.

 

مواد ذات صلة

تبوك.. «التأهيل الشامل» يتيح التواصل المرئي «عن بُعد» بين النزلاء وذويهم

تبوك.. «التأهيل الشامل» يتيح التواصل المرئي «عن بُعد» بين النزلاء وذويهم

تبوك.. 186 مدرسة أهلية وعالمية تخفض رسومها إلى 50٪ للفصل الأول

تبوك.. 186 مدرسة أهلية وعالمية تخفض رسومها إلى 50٪ للفصل الأول

«الأمن البيئي»: تحديد هوية المعتدين على السلاحف بأحد شواطئ أملج

«الأمن البيئي»: تحديد هوية المعتدين على السلاحف بأحد شواطئ أملج

«أمانة تبوك»: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية

«أمانة تبوك»: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة