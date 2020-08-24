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الشيخ المنيع يوضح الفرق بين المسح على الخفين والجبيرة (فيديو)

الشيخ المنيع يوضح الفرق بين المسح على الخفين والجبيرة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة.

وقال الشيخ المنيع إن “الجبيرة هي لمقتضى الحال وليس لها قدر معين، بل هي تغطي الجزء من الجسد بقدر الحاجة إليها، فإذا كان الجرح أو ما يقتضي الجبيرة كبيرا فيجوز أن تكون مغطية للحاجة سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

ولفت إلى أن “الجبيرة” ليس لها مدة محددة، بل مدتها مدة الحاجة إليها، ولا يحتاج أمرها إلى أن تكون الجبيرة على طهارة وإنما تكون في الوقت الذي يكون هناك حاجة إليها، ويجوز المسح عليها في حال الغسل من الحدث الأكبر.

وختم الشيخ المنيع بقوله “بينما الخفين لهما مدة محددة ولا يجوز لبسهما إلا على طهارة، وكذلك لا يجوز المسح عليهما في حال الغسل من الحدث الأكبر وهذه أهم الفروق بين الجبيرة وبين الخفين”.

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