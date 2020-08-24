ترسية عقد جديد لإزالة المركبات التالفة بالأحساء

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أرست أمانة الأحساء عقدا جديدا لمشروع رفع المركبات التالفة والمهملة والهياكل المعدنية بمدن وبلدات الحاضرة.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري، أن الأمانة قامت بالشراكة التكاملية مع إدارة مرور الأحساء بإعادة هندسة الإجراءات والأعمال الإدارية في خدمة رفع المركبات التالفة والمهملة وإدراجها ضمن منظومة الأمانة الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة ومستوى الإنتاجية، مشيرا إلى أن المشروع في المراحل الإجرائية النهائية للبدء في تشغيله، حيث تتواصل الخطوات لإتمام الربط الإلكتروني مع إدارة المرور ومباشرة الأعمال التقنية والميدانية لهذه الخدمة.

من جانبه، أفاد مدير عام الإدارة العامة للنظافة الدكتور قاسم الهزوم، أن مشروع رفع المركبات التالفة والمهملة جاء امتداداً لخطط الأمانة ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة ما تسببه تلك المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة بذلك وفق آليات مرحلية وإجرائية متعلقة بهذا الشأن.