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خبير يحذر من حيلة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»

خبير يحذر من حيلة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»
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تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس الهيئة الروسية للجودة “روس كاتشيستفو”، إيليا لويفسكي، إن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال على واتسآب تحدث عن طريق الخداع، عندما يطلب من المستخدم النقر على رابط أو تنزيل ملف.

وقال لويفسكي، “كقاعدة عامة، يستخدم المخترقون أسماء الشركات الكبيرة، على سبيل المثال جوجل وآبل وفيسبوك، والمواضيع الساخنة مثل “كوفيد-19″، أو العروض المربحة للغاية (انتشر عرض في العام الماضي، للحصول ألف جيجابايت من الإنترنت مجانًا بمناسبة مرور عقد على خدمة ما).

وحذر لويفسكي من تقديم أي معلومات شخصية مثل رقم البطاقة المصرفية والحساب وتاريخ الميلاد وكلمات المرور، مشيرا إلى أن “هذا على الأغلب فخ، حيث لا أحد يطلب هذه البيانات بحسن نية”.

وحذّر تقنيون مستخدمي تطبيق “واتسآب” نهاية الشهر الماضي من رسالة احتيالية على شكل فيديو بعنوان مارتينيللي Martinelli، عند فتحها يتم اختراق الهاتف وسرقة البيانات.

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