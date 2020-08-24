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«الجوازات»: السماح بدخول المواطنين وأسرهم والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية

«الجوازات»: السماح بدخول المواطنين وأسرهم والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية
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تواصل – واس:

أتاحت المديرية العامة للجوازات السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.
وأوضحت الجوازات، أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.
وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي – الخدمات العامة – الرسائل و الطلبات – الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين – اختيار أحد منافذ القدوم ( الخفجي، أو الرقعي ، أو البطحاء ، أو جسر الملك فهد)، وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
وأكدت الجوازات، ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR – لغير السعوديين ) بنتيجة سلبية من فايروس كورونا (كوفيد 19 ) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من (48) ساعة.

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