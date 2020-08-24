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كم تبلغ غرامة عدم التبليغ عن المواليد؟.. «الأحوال المدنية» ترد

كم تبلغ غرامة عدم التبليغ عن المواليد؟.. «الأحوال المدنية» ترد
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة الأحوال المدنية أنه هناك غرامة يتم تسديدها عن المواليد الذين لم يتم التبليغ بهم وتسجيلهم فور ولادتهم وفق آلية محددة.

جاء ذلك ردًا منحساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: “كم الغرامة لعدم تسجيل المولود الذي عمره ٦ أشهر؟، حيث قالت “الأحوال المدنية”: “هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد٣٠ يوماً من تاريخ الميلاد، وتكون كالتالي ٥٠ ريال عن كل عام”.

يذكر أن التبليغ عن حالات الولادة أصبح إلكترونياً في الوقت الحالي، إذ يمكن حجز موعد إلكتروني واختيار أقرب مكتب للمُبلِّغ.

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