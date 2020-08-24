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«تقويم التعليم»: متوسط أعمار قادة المدارس 43 عامًا.. وساعات التدريس للمعلمات تزيد عن المعلمين

«تقويم التعليم»: متوسط أعمار قادة المدارس 43 عامًا.. وساعات التدريس للمعلمات تزيد عن المعلمين
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تواصل – فريق التحرير:

ضمن مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (TALIS 2018)، كشف تقرير حديث صادر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تسجيل المعلمات في المملكة زيادة نسبية في ساعات التدريس مقابل المعلمين، حيث بلغت ساعات التدريس للمعلمات في المملكة 22 ساعة في الأسبوع مقابل 20 ساعة للمعلمين، في حين بلغت عدد ساعات التدريس للمعلمين والمعلمات في الدول الأخرى حوالي 20 ساعة.

متوسط أعمار قادة المدارس 43 عامًا

وفقا للتقرير الذي حمل عنوان “مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس”، فقد كشف التقرير أن قادة المدارس والمعلمين في المملكة أصغر سناً ومتوسط خبرة أقل بالمقارنة مع متوسط الدول الأخرى، حيث بلغ متوسط أعمار قادة المدارس في المملكة 43 عامًا، وبمتوسط خبرة 8 أعوام، أقل بثمانية أعوام من متوسط أعمار قادة المدارس في الدول المشاركة في تالس الذي يبلغ 51 عامًا.

في حين يبلغ متوسط أعمار المعلمين في المملكة 38 عامًا فقط ,بمتوسط خبرة 12 عامًا، بينما يبلغ متوسط أعمار المعلمين في الدول المشاركة في تالس 44 عامًا وبمتوسط خبرة 16 عامًا، حيث سجلت نسبة المعلمين الذين تجاوزت أعمارهم ٥٠ سنة في المملكة 6% فقط في حين سجل قرابة ثلث المعلمين ٣١ % أكثر من ٥٠ سنة في الدول المشاركة في تالس.

وأبان التقرير انخفاض معدلات التدريب الشبكي للمعلمين والمعلمات في المملكة، حيث بلغت نسبة مشاركة المعلمين في الدورات التدريبية عبر الانترنت 21 ٪ والمعلمات 25 ٪ في حين بلغت في تالس 37 ٪ من المعلمين و38 ٪ من المعلمات.

رضا عن الرواتب 

فيما أبدى 50,1% من قادة المدارس الذكور و 56,5% من قائدات المدارس في المملكة رضاهم عن الراتب الذي يحصلون عليه من عملهم، مقابل 48,2% من القادة الذكور و47,8% من القائدات في “تالس”.

كما أبدى أكثر من نصف المعلمين 52,5% وقرابة ثلثي المعلمات 64,7% في المملكة قناعتهم بالراتب الذي يتقاضونه من عملهم في حين لم تتجاوز النسبة المناظرة في “تالس” 41% لكلا الجنسين.

وعبر 91,1% من المعلمين و93,2% من المعلمات عن رضاهم حول أدائهم في مدارسهم الحالية، وقريباً مما عبر عنه المعلمون 91,7% والمعلمات 92,9% في “تالس”.

 

 

 

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