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«الأمن السيبراني» يحذر من طرق للاختلاس باسم «التعليم عن بُعد»

«الأمن السيبراني» يحذر من طرق للاختلاس باسم «التعليم عن بُعد»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني،من وقوع أولياء الأمور ضحية الاختلاس باسم التعليم عن بعد.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، أن الاختلاس يتم عبر 4 مراحل، الأولى يتصل المهاجم بالأم هاتفياً منتحلا صفة مسؤول عن نظام التعليم عن بعد، وثانياً يطلب من الأم معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.

والخطوة الثالثة تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم تحقق لجهاز الأم، وبعدها يطلب المهاجم الرسالة وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.

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