بـ380.7 مليار ريال.. أصول صناديق الاستثمار بالمملكة تُسجل أعلى نمو في 3 أعوام

تواصل – فريق التحرير:

بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار بالمملكة بنوعيها الخاص والعام نحو 380.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت 9.1 في المائة أو ما يعادل 552 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع السابق (الربع الأول).

وبحسب بيانات هيئة السوق المالية، فإن النمو الربعي يعد الأكبر في ثلاثة أعوام، كما أن الزيادة في قيم الأصول تعد الأعلى منذ نهاية 2016، وفقاً لـ“الاقتصادية”.

يأتي هذا النمو بتأثير أصول الصناديق الخاصة، التي تشكل نحو 52.3 في المائة من إجمالي الأصول “العامة والخاصة”، حيث ارتفعت إلى 199.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنمو 14.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2020، في حين ارتفعت أصول الصنايق العامة إلى 181.6 مليار ريال وبنمو 3.9 في المائة.