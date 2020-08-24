الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بـ380.7 مليار ريال.. أصول صناديق الاستثمار بالمملكة تُسجل أعلى نمو في 3 أعوام

بـ380.7 مليار ريال.. أصول صناديق الاستثمار بالمملكة تُسجل أعلى نمو في 3 أعوام
0

تواصل – فريق التحرير:

بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار بالمملكة بنوعيها الخاص والعام نحو 380.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت 9.1 في المائة أو ما يعادل 552 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع السابق (الربع الأول).

وبحسب بيانات هيئة السوق المالية، فإن النمو الربعي يعد الأكبر في ثلاثة أعوام، كما أن الزيادة في قيم الأصول تعد الأعلى منذ نهاية 2016، وفقاً لـ“الاقتصادية”.

يأتي هذا النمو بتأثير أصول الصناديق الخاصة، التي تشكل نحو 52.3 في المائة من إجمالي الأصول “العامة والخاصة”، حيث ارتفعت إلى 199.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنمو 14.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2020، في حين ارتفعت أصول الصنايق العامة إلى 181.6 مليار ريال وبنمو 3.9 في المائة.

مواد ذات صلة

«السوق المالية»: صناديق الاستثمار ليست آمنة من المخاطر

«السوق المالية»: صناديق الاستثمار ليست آمنة من المخاطر

«النقد»: تراجع أصول صناديق الاستثمار في المملكة إلى 119.1 مليار ريال

«النقد»: تراجع أصول صناديق الاستثمار في المملكة إلى 119.1 مليار ريال

تراجع أصول صناديق الاستثمار في المملكة لـ88 بليون ريال خلال العام الماضي

تراجع أصول صناديق الاستثمار في المملكة لـ88 بليون ريال خلال العام الماضي

«السوق المالية» تشترط عضوية «تقييم» لمثمني عقارات وأصول صناديق الاستثمار

«السوق المالية» تشترط عضوية «تقييم» لمثمني عقارات وأصول صناديق الاستثمار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة