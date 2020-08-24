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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على هذه المناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، حائل ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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