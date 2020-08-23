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وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهم أهدافها

وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهم أهدافها
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، أمس الأحد، جائزة الضمان الصحي التعاوني والتي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة.

وفي التفاصيل، عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اجتماعه الدوري رقم 110 اليوم برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ وافق على خطة مشروع جائزة الضمان الصحي التعاوني التي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة (شركات التأمين، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وشركات إدارة دورة الإيرادات، وأصحاب العمل)، كما وافق المجلس على خطة تطوير الهوية المؤسسية لتتماشى مع إستراتيجية المجلس والتحول في القطاع.

واستعرض مجلس الضمان الصحي التعاوني الخطة الزمنية لعدد من مشروعات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

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