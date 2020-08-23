الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترامب يعلن الترخيص باستخدام بلازما المتعافين علاجاً لمصابي كورونا في أمريكا

ترامب يعلن الترخيص باستخدام بلازما المتعافين علاجاً لمصابي كورونا في أمريكا
0

تواصل – واس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن إصداره ترخيص باستخدام بلازما المتعافين كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن هذا العلاج ثبت أنه فعال وآمن وذلك بحسب البيانات على عدد من العينات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عن التطورات بشأن فيروس كورونا الذي عقده الرئيس الأمريكي ترامب، مساء اليوم، بحضور وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، ومفوض إدارة الغذاء والدواء المريكية ستيفان هان.

وأكد ترامب، أن إصدار الترخيص جاء بعد تحليل الهيئة لبيانات أكثر من 100 ألف مريض تلقو بلازما الدم للمتعافين، وثبت أنه يقلل معدل الوفيات بنسبة 35%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سجلت أقل نسبة وفيات بالفيروس مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

وأشاد بعمل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في سبيل الوصول إلى حل لفيروس كورونا، موضحاً أن الهيئة بقيادة ستيفن هان عملت على تسريع الإجراءات لترخيص بلازما دم المتعافين ليتم استخدامها كعلاج للمصابين بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع إدارته والتي عملت على تسهيل الإجراءات التي كان من الممكن أن تظل سنوات في إدارات آخرى.

وأشار ترامب، إلى أن العمل على بلازما الدم جاء بعد تقديم إدارته 48 مليون دولار لتمويل دراسة وتحليل بيانات عن طريق مايوكلينك التي اختبرت فعالية بلازما الدم للمرضى بفيروس كورونا.

وأوضح، أن إدارته قدمت للصليب الأحمر الأمريكي 270 مليون دولار لدعم جمع ما يصل إلى 360 ألف وحدة دم من البلازما في أواخر يوليو الماضي، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لحث المرضى الذين تعافوا من الفيروس على التبرع بالبلازما.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام المؤتمر، جميع الأمريكيين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا على التبرع بالبلازما، وذلك من خلال الدخول على الموقع الالكتروني المخصص لهذه الحملة وتسجيل البيانات.

مواد ذات صلة

«الصحة»: سنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس «كورونا»

«الصحة»: سنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس «كورونا»

«استشاري»: 10 لقاحات أثبتت نجاحاً في علاج «كورونا» (فيديو)

«استشاري»: 10 لقاحات أثبتت نجاحاً في علاج «كورونا» (فيديو)

الصحة: 132 مصاباً بـ«كورونا» استفادوا من العلاج بـ«بلازما الدم».. وهذه أعداد المتبرعين

الصحة: 132 مصاباً بـ«كورونا» استفادوا من العلاج بـ«بلازما الدم».. وهذه أعداد المتبرعين

«الغذاء والدواء» تعلن الموافقة على دراسات سريرية لعلاج «كورونا»

«الغذاء والدواء» تعلن الموافقة على دراسات سريرية لعلاج «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة