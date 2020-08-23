الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التأمينات» تحدد عدد أشهر الاشتراك لصرف معاش التقاعد

«التأمينات» تحدد عدد أشهر الاشتراك لصرف معاش التقاعد
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً وتوقف عن مزاولة العمل وبلغ سن الستين أو تجاوزها.

وأشارت التأمينات، إلى أنه في حالة وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاش شهري، وفقا لـ”المدينة”.

وأوضحت أنّه يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما أنّه يحق لها أيضًا الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.

مواد ذات صلة

«التقاعد» توضح مزايا نظام «تبادل المنافع».. ضم مدد الاشتراك وتحسين المعاش

«التقاعد» توضح مزايا نظام «تبادل المنافع».. ضم مدد الاشتراك وتحسين المعاش

«التقاعد» تحدد ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

«التقاعد» تحدد ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

تنبيه مهم.. «التقاعد المبكر» يقلل فرص زيادة معاشك التقاعدي

تنبيه مهم.. «التقاعد المبكر» يقلل فرص زيادة معاشك التقاعدي

طريقة تسوية «المعاش التقاعدي» لموظفي القطاع العام

طريقة تسوية «المعاش التقاعدي» لموظفي القطاع العام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>