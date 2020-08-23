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«خلايا بيتا» تحقق حلم مرضى السكري وتنهي حقن الأنسولين

«خلايا بيتا» تحقق حلم مرضى السكري وتنهي حقن الأنسولين
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تواصل – وكالات:

ابتكر علماء أمريكيون خلايا بنكرياسية منتجة للأنسولين يمكن زراعتها في مرضى السكري من النوع الأول ما ينهي حاجتهم للحقن اليومية بالأنسولين.

ووفق صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، توصل باحثو معهد «سولك» للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا الأمريكية، لخلايا «بيتا» المسؤولة عن إنتاج الإنسولين وتم حقنها في فئران التجارب، وخلال أسابيع لم تعد بحاجة لأدوية السكري أو العقاقير المثبطة للمناعة.

ورغم أن العلاج ما زال تجريبياً، أكد الباحثون أن تأثيره القوي سيغير نهج علاج مرضى السكري ، وقال رئيس الفريق الدكتور رونالد إيفانز: «معظم مرضى النوع الأول للسكري من الأطفال والمراهقين، وسيمنحهم هذا الابتكار فرصة لعيش حياة طبيعية».

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