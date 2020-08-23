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شاهد.. شاحنة معلقة في لوحة إرشادية على طريق رماح بالرياض

شاهد.. شاحنة معلقة في لوحة إرشادية على طريق رماح بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة معلقة في لوحة إرشادية على طريق رماح بالرياض بعد ارتفاع صندوقها الخلفي، واصطدامها باللوحة أثناء مرورها على الطريق.

ويبدو أن قائد الشاحنة لم ينتبه للصندوق الخلفي بسبب خلل في الشاحنة مما تسبب في ارتفاع الصندوق وارتطامه باللوحة الإرشادية وتعلق الشاحنة في الهواء.

وتوقع بعض متداولي المقطع أن قائد الشاحنة قفز منها لطلب المساعدة، حيث ظهرت أبواب الشاحنة مفتوحة رغم تعلقها في الهواء.

 

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