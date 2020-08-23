5 أخطاء تُفسد التمارين الرياضية في المنزل.. عليك تجنبها

تواصل – وكالات:

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة التمارين في المنزل بسبب الحجر المفروض بسبب كورونا، وعلى الرغم من أنك قد تبذل قصارى جهدك لجعل تمرينك فعالاً، إلا أن البعض يرتكب أخطاء تقلل من فوائد تلك التمارين المنزلية.

وفيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص أثناء ممارسة الرياضة في المنزل، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

الجمع بين عدة أنواع من التمارين

حاول دائماً أن تجعل تمرينك بسيطاً قدر الإمكان. قد تكون لديك اهتمامات متنوعة مثل اليوغا أو المشي، لكن لا تخلط جميع التمرينات معاً. جرب شيئاً واحداً في كل مرة. إذا كنت قد دخلت للتو إلى عالم اللياقة البدنية ولديك معرفة محدودة بأنواع مختلفة من التمارين، فمن الأفضل أن تلتزم بالأساسيات.

الاقتصار على تمارين القلب فقط

تبدو تمارين القلب ممتعة ومفيدة إذ أنها تزيد معدل ضربات قلبك، وتشعر باندفاع الأدرينالين وتحرق قدراً كبيراً من السعرات الحرارية. لكن من المهم أن نفهم أن تمارين القلب ليست النوع الوحيد من التمارين الرياضية. تحتاج إلى التفكير فيما هو أبعد من ذلك وتضمين تدريب القوة أيضاً في روتين التمرين الخاص بك.

تخطي جلسة الإحماء

الإحماء ضروري لأي نوع من التمارين التي تقوم بها. سواء اخترت القيام بتمارين وزن الجسم أو القفز بالحبل. يساعد الإحماء في الواقع بإعداد جسمك للقيام بتمرين مكثف، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة. لذلك، حتى لو كنت تمارس تمارين في المنزل، فأنت بحاجة إلى الإحماء قبل الغوص في جلسة التمرين الرئيسية.

عدم اتباع خطة معينة للتمارين

التخطيط مهم عند ممارسة الرياضة في المنزل. عندما تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو أي فصل للياقة البدنية، لا داعي للقلق بشأن كل هذه الأشياء حيث يتم الاعتناء بها من قبل مدرب اللياقة البدنية الخاص بك. عندما تعمل بمفردك، في المنزل، يجب أن تكون محدداً بشأن احتياجاتك. لا يمكنك أداء جميع أنواع التمارين في يوم واحد. حدد هدفاً والتزم بالتمارين الضرورية لتحقيق هدفك.

عدم الاهتمام بنوعية التمرين

في صالة الألعاب الرياضية، يوجد مدربون للياقة البدنية، ولكن عند العمل من المنزل، عليك أن تكون يقظاً بالنسبة لاحتياجات التمرين الخاصة بك. تعرف على الشكل الصحيح للقيام بأي تمرين والأخطاء الشائعة التي يجب على المرء تجنبها. سيساعدك هذا على جني أقصى الفوائد من أي نوع من التمارين التي تؤديها.