«أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»

تواصل – فريق التحرير:
حددت أمانة منطقة الرياض 5 أهداف رئيسية سيحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق الذي تعمل أمانة منطقة الرياض على إصداره خلال الأسابيع المقبلة، أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها.
ومن تلك الأهداف:
– حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة.
– تنظيم مواقع الحفر في أرجاء المدينة وتحييد مسؤولية الجهات الخدمية.
– تمديد العمر الافتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها.
– توضيح منظومة العلاقات بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال الميدانية.
– رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعمال المدنية وضمان الجودة في الأعمال المنفذة.