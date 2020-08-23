أوامر ملكية.. تعيين بندر الخريف رئيساً لـ «المحتوى المحلي» و«السديري» نائبا لوزير التعليم

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صدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:

الرقم : أ / 2

التاريخ : 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 388 ) بتاريخ 5 / 7 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 169 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانياً : يعين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 3

التاريخ : 4 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 259 ) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.

ثانياً : يعين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود