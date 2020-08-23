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لوحة مفاتيح قابلة للغسل من «هاما».. لا تضعها في غسالة الأطباق

لوحة مفاتيح قابلة للغسل من «هاما».. لا تضعها في غسالة الأطباق
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة هاما لوحة المفاتيح KC-600 الجديدة القابلة للغسل، حيث إنها تتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار، وفقاً لفئة الحماية IPX7.

وأوضحت الشركة الألمانية أن لوحة المفاتيح KC-600 الجديدة محمية ضد الغمر المؤقت في الماء حتى عمق أقصاه 1 متر ولمدة ساعة واحدة، وبالتالي يمكن تنظيفها بسهولة تحت ماء الصنبور الجاري كالأطباق.
ومع ذلك، فإن لوحة المفاتيح KC-600 غير مناسبة للتنظيف في غسالة الأطباق. ويُسمح لتنظيفها باستخدام المنظفات العادية والماء الدافئ (بحد أقصى 45 درجة مئوية).

وبعد الغسل يجب أن تجف لوحة المفاتيح تماماً في درجة حرارة الغرفة لمدة 12 ساعة على الأقل قبل إعادة توصيل لوحة المفاتيح. وأعلنت هاما أن سعر لوحة المفاتيح KC-600 الجديدة يبلغ 40 يورو.

 

 

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