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وظائف لحملة البكالوريوس بـ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية

وظائف لحملة البكالوريوس بـ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات التالية:

– مستشار التدقيق الداخلي – Internal Audit Consultant

بكالوريوس أو ماجستير أو الدكتوراه محاسبة، مالية، موارد بشرية، قانون، علوم حاسب أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التدقيق لحملة البكالوريوس،
أو خبرة 8 سنوات للماجستير، أو خبرة 4 سنوات للدكتوراه.
شهادات مهنية (CPA, CIA, CFE).

– مستشار تدقيق نظم المعلومات – Information System Audit Consultant

بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه تقنية معلومات، علوم حاسب، أمن سيبراني أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تدقيق تقنية المعلومات لحملة البكالوريوس
أو 4 سنوات للماجستير، أو سنتين للدكتوراه.
شهادات مهنية (CISA, CISSP, GICSP, CGEIT)

– أخصائي إدارة مخاطر – Risk Management Specialist

بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة، إدارة مخاطر أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس
أو 4 سنوات للماجستير، أو سنتين للدكتوراه.

– مستشار إدارة المخاطر – Risk Management Consultant

بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس
أو 6 سنوات للماجستير، أو 4 سنوات للدكتوراه.

– وأوضح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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