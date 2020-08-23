الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

3 وفيات و12 إصابة ضحايا انهيار منزل شعبي بجدة

3 وفيات و12 إصابة ضحايا انهيار منزل شعبي بجدة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الدفاع المدني في جدة انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في انهيار منزل شعبي بحي الرويس أسفر عن 3 وفيات و12 إصابة.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني أبلغ أن مركز العمليات الامنية الموحدة تلقى بلاغاً مساء السبت عن انهيار منزل شعبي بالرويس، وفي الحال تحركت إلى الموقع فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني معززة بالمعدات الثقيلة وفرق مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وتبين أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور، وباشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض باستخدام أجهزة البحث وبرفع الركام وتمشيط كامل الموقع تم إخراج 15 شخصا من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع قبل نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى.

وطبقا للمتحدث نتج عن الحادث 12 حالة إصابة نقلوا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى و3 حالات وفاة، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت البلاغ في الساعة 10:20 مساء السبت وتم توجيه عشر فرق إسعافية وصلت الموقع خلال عشر دقائق، ونتج عن الحادث 13 إصابة بين متوسطة الى حرجة و3 وفيات وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين ونقل 13 حالة الى اقرب منشأة صحية و10 حالات بسيطة تم اسعافها بنفس الموقع.

وكانت عشرات من الفرق الاسعافية التابعة للهلال الأحمر وصحة جدة توافدت إلى مسرح الحادثة وعملت على نقل المصابين الى مستشفيات المحافظة واستقبل مستشفى الملك فهد العام 6 حالات فيما تم نقل حالتين الى مستشفى الملك عبدالعزيز وحالتين الى المركز الطبي الدولي وحالة الى مستشفى شرق جدة وحالة إلى مستشفى بخش.

 

مواد ذات صلة

بالصور.. إنقاذ 12 محتجزاً إثر انهيار منزل شعبي في حي الرويس بجدة

بالصور.. إنقاذ 12 محتجزاً إثر انهيار منزل شعبي في حي الرويس بجدة

بالفيديو.. نجل صاحب المنزل المُنهار بالدمام يروي تفاصيل جديدة عن الحادثة

بالفيديو.. نجل صاحب المنزل المُنهار بالدمام يروي تفاصيل جديدة عن الحادثة

الدفاع المدني: إصابة 13 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني في الدمام (فيديو)

الدفاع المدني: إصابة 13 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني في الدمام (فيديو)

جدة.. انهيار منزل مواطن بعد 5 سنوات من شرائه عن طريق البنك

جدة.. انهيار منزل مواطن بعد 5 سنوات من شرائه عن طريق البنك

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة