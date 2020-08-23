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توضيح من متحدث «التدريب التقني» بشأن حضور المتدربين المستجدين

توضيح من متحدث «التدريب التقني» بشأن حضور المتدربين المستجدين
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تواصل – فريق التحرير:

علق فهد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على ما تم تداوله في بعض حسابات التواصل الاجتماعي حول حضور المتدربين المستجدين للكليات التقنية هذا الأسبوع، حيث قال إن التدريب التقني تحرص على تهيئة المستجدين وتعريفهم بالبيئة التدريبية وأنماط التدريب الإلكتروني مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خلال أسبوع التهيئة.

وأضاف العتيبي، في بيان عبر “تويتر”: “إشارة إلى المعلومات المنشورة في بعض حسابات التواصل الاجتماعي حول حضور المتدربين المستجدين للكليات التقنية خلال أسبوع التهيئة الحالي، نوج أن نوضح أن المؤسسة عملت على إعداد الترتيبات والإجراءات الاحترازية لاستقبال المتدربين المستجدين على مجموعات محدودة من المتدربين تحقق التباعد الاجتماعي خلال فترة هذا الأسبوع”.

وتابع “تقدم الكلية برنامجا متكاملا للمتدربين المستجدين لتعريفهم بالبيئة التدريبية ونظام ولوائح التدريب وكيفية التعامل مع أنماط التدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى اطلاع المتدربين على حقوقهم وواجباتهم والخدمات التي تقدم لهم خلال رحلتهم التدريبية”.

وختم فهد العتيبي بقوله “إن جميع الخطوات الإجرائية للقبول تتم إلكترونيا بما في ذلك مستندات القبول وأخذ التعهدات اللازمة بالسلامة الصحية، فإن الكليات ستعمل على تثبيت رغبات المتدربين المستجدين الراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية أثناء حضورهم برنامج التهيئة منعا لازدواجية التسجيل بجهات تعليمية أخرى في ذات الوقت”.

 

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