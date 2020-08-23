بعد اتساع رقعة حرائق الغابات.. قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تحذر المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس بالمواطنين المقيمين في ولاية كاليفورنيا، ودعتهم لتوخي الحيطة والحذر، مع اتساع رقعة حرائق الغابات التي اندلعت في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية.

وذكرت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد “تهيب القنصلية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر مع اتساع رقعة حرائق الغابات التي اندلعت في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية.. حفظ الله الجميع من أي مكروه”.

وتشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالياً حرائق هائلة غطت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف، وتسببت في مقـتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى.