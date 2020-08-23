الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رسالة من «آل الشيخ» لجميع أفراد منظومة التعليم في المملكة

رسالة من «آل الشيخ» لجميع أفراد منظومة التعليم في المملكة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

رحب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات ووحدات التدريب التقني بمناسبة عودتهم استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال في رسالة للأسرة التعليمية: «لقد بذلنا جميعاً بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة جهوداً كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وتغلبنا معاً على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورياً العام الماضي، وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بُعد».

وشدد وزير التعليم على مواصلة العمل اليوم نحو المستقبل استعداداً وتفاؤلاً وقدرة على تجاوز التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد.

وأعرب آل الشيخ عن ثقته في الجميع في إعداد الجيل والإسهام في تكوينه وقال: «ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وتسهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني»، راجياً لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق في عام دراسي موفق”.

مواد ذات صلة

بخطوات بسيطة.. طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي (فيديو)

بخطوات بسيطة.. طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي (فيديو)

ترقب لنتائج اجتماع «تعليم الشرقية» مع المدارس الأهلية.. وتوقعات بخفض الرسوم

ترقب لنتائج اجتماع «تعليم الشرقية» مع المدارس الأهلية.. وتوقعات بخفض الرسوم

وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات

وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات

من بينها وضع الاختبارات التقويمية.. تعرّف على مهام المعلمين خلال فترة «الدراسة عن بُعد»

من بينها وضع الاختبارات التقويمية.. تعرّف على مهام المعلمين خلال فترة «الدراسة عن بُعد»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>