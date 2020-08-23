«الموارد البشرية»: توطين المهن الهندسية يوفر وظائف لجميع المسجلين في «جدارة» و«طاقات»

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أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين المهن الهندسية يوفر فرصاً وظيفية لجميع المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل، الذين سجلوا بياناتهم في نظام جدارة ومنصة طاقات.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي،قد أصدر اليوم الأحد، قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مع وضع حد أدنى للأجور.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.