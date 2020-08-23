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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بخطوات بسيطة.. طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي (فيديو)

بخطوات بسيطة.. طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير

أوضح مقطع فيديو شرحًا مفصلًا لطريقة الحصول على بيانات الدخوللمنصة مدرستيعبر تطبيق توكلنا.

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق توكلنا (أندرويد –   IOS)، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي منهنا.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

في الخطوة اللاحقة اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لايمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

وبعد ذلك ستصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

وتعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلم.

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