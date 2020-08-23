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«الأمن البيئي»: ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتين بالرياض

«الأمن البيئي»: ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتين بالرياض
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عدداً من المخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد من المواطنين والمقيمين بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وفي محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحوزتهم 4 بنادق هوائية، و908 طلقات، و11 طائراً تم اصطيادها، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات صيد بدون ترخيص بحق المخالفين.

وأهاب المتحدث المالكي، بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهامها في مراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط من يخالف أنظمة ولوائح الصيد وإحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

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