الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترقب لنتائج اجتماع «تعليم الشرقية» مع المدارس الأهلية.. وتوقعات بخفض الرسوم

ترقب لنتائج اجتماع «تعليم الشرقية» مع المدارس الأهلية.. وتوقعات بخفض الرسوم
0

تواصل – فريق التحرير:

ينتظر أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية، نتائج أول لقاء افتراضي، اليوم، بين مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان وملاك المدارس الأهلية.

وأكدت مصادر أن ملاك المدارس قد توصلوا إلى اتفاق مع إدارة التعليم، يقضي بإعلان نسب متفاوتة لخصومات على رسوم المدارس خاصة بعد قرار وزير التعليم بتعليق حضور الطلاب بداية الفصل الدراسي الأول واستمرار مسيرتهم التعليمية عن بعد لمدة ٧ أسابيع، بحسب “اليوم”.

وكانت إدارة تعليم تبوك بادرت بعقد اجتماعاً منذ أيام مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية ، وتم إطلاق مبادرة وطنية تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪.، ويستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.

مواد ذات صلة

وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات

وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات

من بينها وضع الاختبارات التقويمية.. تعرّف على مهام المعلمين خلال فترة «الدراسة عن بُعد»

من بينها وضع الاختبارات التقويمية.. تعرّف على مهام المعلمين خلال فترة «الدراسة عن بُعد»

«الرحيلي» يحذر أولياء الأمور: 5 أخطار تهدد الطلاب أثناء «التعليم عن بعد»

«الرحيلي» يحذر أولياء الأمور: 5 أخطار تهدد الطلاب أثناء «التعليم عن بعد»

«متحدث التعليم»: عودة نصف مليون معلم لاستئناف رحلة التعليم غدًا

«متحدث التعليم»: عودة نصف مليون معلم لاستئناف رحلة التعليم غدًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>