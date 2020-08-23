«الحصيني» يتوقع: أجواء شديدة الحرارة اليوم على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها اليوم وغداً الاثنين – بمشيئة الله-.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم وغداً الاثنين أجواء حارة جدا نهاراً على وسط وشرق المملكة وهي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف”.
وأضاف: “متوقع أن تكون آخر موجة حر شديدة لهذا العام، وبدءاً من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.
كما توقع اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان، ورياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على منطقتي المدينة ومكة.