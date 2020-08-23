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«الحصيني» يتوقع: أجواء شديدة الحرارة اليوم على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع: أجواء شديدة الحرارة اليوم على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها اليوم وغداً الاثنين – بمشيئة الله-.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم وغداً الاثنين أجواء حارة جدا نهاراً على وسط وشرق المملكة وهي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف”.

وأضاف: “متوقع أن تكون آخر موجة حر شديدة لهذا العام، وبدءاً من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

‏كما توقع اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان، ورياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على منطقتي المدينة ومكة.

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