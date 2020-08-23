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استشاري يوضح 3 أسباب لارتفاع نسبة الإصابة بداء السكري بين الشباب (فيديو)

استشاري يوضح 3 أسباب لارتفاع نسبة الإصابة بداء السكري بين الشباب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، أسباب ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري (النوع الثاني) بين فئة الشباب في المملكة.

وأضاف على حسابه بموقع “تويتر”، يعاني كل فرد من بين ٤ أفراد فوق سن الـ٣٠ سنة من داء السكري في المملكة، والسبب في ذلك هو الغذاء الغير صحي وقلة الحركة ووراثة المرض.

وأكد أنه من الضروري المحافظة على عدم زيادة الوزن، موضحاً أن مرضى كثر بالسكري أوقفوا الدواء نتيجة نجاحهم في إنقاص الوزن.

ونصح بضرورة تقليل تناول النشويات والسكريات مع الإكثار من الخضروات والفاكهة بحصص معقولة على مدار اليوم.

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