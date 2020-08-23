«الجوازات» توضح شرطاً مهماً للراغبين في الاستفادة من مبادرة «عودة»

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات شرطاً مهماً يجب توافره للراغبين في الاستفادة من مبادرة عودة، إذا ما رغبوا مغادرة المملكة لدولة غير بلد الجنسية.

وأوضحت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه يشترط موافقة دولة الوصول للمغادرة ضمن مبادرة عودة.

وتمكن مبادرة عودة جميع المقيمين (النظاميين و المخالفين) وحاملي تأشيرة الزيارة والسياحة داخل المملكة من تقديم طلب عودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر،

وعقب الموافقة على طلبهم يتم تنسيق إجراءات السفر لهم، بشرط أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام.