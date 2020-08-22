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متحدث عسكري يمني: إحراز تقدم ميداني إستراتيجي في 5 جبهات

متحدث عسكري يمني: إحراز تقدم ميداني إستراتيجي في 5 جبهات
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تواصل – واس:

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إحراز الجيش في بلاده تقدماً ميدانياً إستراتيجياً في جبهات محافظات الضالع وصنعاء والبيضاء والجوف ومأرب.

وقال العميد مجلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت اليوم هزيمة كبيرة بعد اختراق مواقع دفاعاتها بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في مريس شمال مديرية قعطبة بالضالع.

وأضاف مجلي أن قوات الجيش والمقاومة استعادت عدداً من المناطق والمرتفعات والهيئات الحاكمة، وأهمها قرية القهرة والزيلة ومواقع السبعة وموقع الدبابة ومريفدان وجبلي ملزق والخواو، وموقع الخزان الإستراتيجي المتاخم لمنطقة سون القريبة من جبل ناصة الإستراتيجي وسط استمرار للمعارك.

وأشار المتحدث العسكري إلى تحقيق تقدم للجيش في منطقة نجد العتق في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهتي النضود والجدافر بمحافظة الجوف، وكذلك جبهة قانية بمحافظة البيضاء وصرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح أن قوات الجيش استخدمت العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية والأساليب التكتيكية من المناورة والمفاجأة والهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق التي من خلالها تحقق التقدم والقضاء على التسللات، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بالميليشيا المتمردة، وأسر عدد من عناصرها، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر المنوعة.

وقال مجلي إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهزام واستنزاف مستمر في ميدان المعركة، ومستمرة في نشر الأكاذيب والانتصارات الوهمية والحرب النفسية، ومواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب والضالع والبيضاء والحديدة بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة.

وذكر العميد مجلي أن الجيش أسقط طائرتين مسيرة للميليشيا في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وطائرة مسيرة في الجدافر محافظة الجوف خلال الساعات الماضية.

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