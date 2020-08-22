«الرحيلي» يحذر أولياء الأمور: 5 أخطار تهدد الطلاب أثناء «التعليم عن بعد»

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي من بعض المخاطر التي قد تهدد الطلاب مع اعتماد آلية التعليم عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر “تويتر”، محذرا أولياء الأمر من التهديدات على الطلاب عند استخدام التعليم عن بعد والتي تتمثل فيما يلي:

– ضياع الوقت في غير الدراسة لوجود الألعاب والمشتات المختلفة

– تحميل برامج مضرة أو تجسس على الجهاز

– التواصل مع الغرباء وما يترتب بسببهم من أخطار

– كشف خصوصيات المنزل من حيث لا يعلم الوالدين

– تهديد الأطفال أو التنمر عليهم