الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» وصاروخ بالستي أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» وصاروخ بالستي أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان
0

تواصل – واس:

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

مواد ذات صلة

قوات التحالف تدمر طائرة «مفخخة» وصاروخ بالستي أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة

قوات التحالف تدمر طائرة «مفخخة» وصاروخ بالستي أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة

«قيادة التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

«قيادة التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

«قيادة التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«قيادة التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

قيادة التحالف: تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

قيادة التحالف: تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة