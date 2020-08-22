الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصادر أمنية: مقتل زعيم تنظيم «داعش» في اليمن

مصادر أمنية: مقتل زعيم تنظيم «داعش» في اليمن
0

تواصل – وكالات:

أكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم السبت، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في اليمن رضوان قنان المكنى “أبو الوليد العدني”.

وأعلن المسؤول الأمني أيضاً مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وكشف مصدر أمني عن تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي أدت إلى مقتل زعيم “داعش” في اليمن والذي يطلق عليه “والي ولايات داعش باليمن” وعدد من قادة التنظيم في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية، أن العملية التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في الإيجاز الصحفي يوم الجمعة، سبقها جهد استخباري ومتابعة حثيثة خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في مديريتي القريشية وولد ربيع، حيث تم إطباق الحصار على ما يسمى زعيم التنظيم ولاية اليمن، لتبدأ الاشتباكات عقب رفضهم تسليم أنفسهم.

ولفت المصدر إلى أن القوة الأمنية عثرت على عدد من العبوات والأحزمة الناسفة كانت مخزنة في الوكر الذي فرت إليه قيادات التنظيم.

مواد ذات صلة

متحدث «التحالف»: مشروع الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قرارات مليشيا الحوثي

متحدث «التحالف»: مشروع الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قرارات مليشيا الحوثي

رئيس هيئة الأركان اليمني: نهاية وشيكة لانقلاب الحوثيين المدعوم من إيران

رئيس هيئة الأركان اليمني: نهاية وشيكة لانقلاب الحوثيين المدعوم من إيران

جازان.. إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول منقولة من اليمن 

جازان.. إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول منقولة من اليمن 

«قوات التحالف»: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات «المفخخة» بالداخل اليمني

«قوات التحالف»: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات «المفخخة» بالداخل اليمني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>