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5 أعراض تكشف إصابتك بمتلازمة «القولون العصبي»

5 أعراض تكشف إصابتك بمتلازمة «القولون العصبي»
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تواصل – وكالات:

متلازمة القولون العصبي إحدى الأمراض الأكثر شيوعا والتي تنغص حياة مصابها، ولا تجعله يستمتع بأي طعام، والمعروف أن القولون هو المسؤول عن جمع الفضلات الناتجة عن الهضم، لتكثيفها وتجميعها قبل تخليص الجسم منها.

أما عن أسباب الإصابة به، فأشهرها، وفق موقع «إندبندنت» الإلكتروني، العوامل الوراثية، وتلوث الطعام، أو إذا كان المصاب يتناول أدوية معينة تساعد على تهيج القولون ثم التهابه، فضلًا عن الإجهاد العصبي والبدني.

أما أعراضه فعديدة منها: الإمساك المزمن ثم الإسهال الشديد والمتكرر، انتفاخ البطن بشكل دائم كما يصبح قاسيا وكبيرا، وآلام المعدة بعد الوجبات، والشعور بالملل، وأخيرا إفرازات مخاطية تصاحب الإخراج.

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