طيران الأمن ينقذ 4 مواطنين احتجزوا في منحدر شديد الوعورة بالحبلة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني وطيران الأمن العام، 4 أشخاص احتجزوا في منحدر جبلي شديد الوعورة أسفل محطة العربات المعلقة في منطقة الحبلة السياحية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى اليوم السبت، بلاغاً عن احتجاز 4 مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في منطقة الحبلة السياحية، وبناء عليه توجهت الفرق والمعدات المساندة للموقع المذكور بدعم من فرق متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير، والفرق التطوعية (غوث والسلام السعودي ونجوم التطوع ودعم وسندكم)، والتي حضرت في الموقع إسناداً لفرق الدفاع المدني.

وأضاف المتحدث: عند الوصول للموقع، اتضح احتجاز 4 مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع ما بين متنزه الحبلة السياحي ووادي المفجر، مشيراً إلى توجه فرق الإنقاذ للمحتجزين سيراً على الأقدام، وعند الوصول إليهم تم تزويدهم بمواد غذائية، وبمعاينة أوضاعهم الصحية اتضح إعياء أحدهم، ما حال دون إنقاذهم سيراً على الأقدام نظراً لصعوبة طريق العودة ووعورته، ولمعاناة المصاب من أمراض مزمنة وإعياء.

ولفت إلى الاستعانة بطيران الأمن لإخراج المواطنين من موقع الاحتجاز، فيما نُقلوا عن طريق سيارات الهلال الأحمر لمستشفى أحد رفيدة، وتم تسليم الحادثة لشرطة مركز الواديين حسب الاختصاص.