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«صحة الشمالية» تفند مزاعم ارتفاع نسبة وفيات «كورونا» في عرعر

«صحة الشمالية» تفند مزاعم ارتفاع نسبة وفيات «كورونا» في عرعر
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تواصل – فريق التحرير:

علقت صحة الحدود الشمالية، على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في منطقة الحدود الشمالية.

وقالت صحة الشمالية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن كل المعلومات حول الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي، والذي يتم تحديثه يوميًّا، تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق المملكة، بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت صحة الشمالية، إلى أنه يتم تطبيق البروتوكولات العلاجية في جميع المناطق مع المراجعة المستمرة والدورية بشأن أي ارتفاع في الإصابات داخل أي منطقة من مناطق المملكة، إلا أن نسب الوفيات بهذا الفيروس في المملكة من أقل النسب على مستوى العالم ولله الحمد.

ودعت صحة منطقة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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