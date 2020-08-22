طريقة سهلة لتغيير عرض التغريدات في «تويتر» (فيديو)

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة تغيير عرض التغريدات في “تويتر”.

وعلق الرشيد على المقطع بقوله “إذا ما أعجبتك طريقة عرض التغريدات في تويتر اللغة العربية (من اليسار لليمين) تقدر ترجع للطريقة القديمة (من اليمين لليسار) بتحويل لغة تطبيق تويتر إلى الإنجليزي”.