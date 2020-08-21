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«التجارة» تُشهر بمنشأة تبيع دجاجًا فاسدًا غير صالح للاستهلاك

«التجارة» تُشهر بمنشأة تبيع دجاجًا فاسدًا غير صالح للاستهلاك
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تواصل- فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص بتجارة المواد الغذائية ومستلزمات المطاعم بمدينة الدمام.

وأوضحت الوزارة أن تم إصدار حكم قضائي، يدين الشركة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع دجاج فاسد وغير صالح للاستهلاك، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفين.

 

 

 

 

 

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