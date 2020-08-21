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الشيخ «الخثلان» يوضح عملاً صالحاً يغفل عنه كثير من الناس بين الأذان والإقامة (فيديو)

الشيخ «الخثلان» يوضح عملاً صالحاً يغفل عنه كثير من الناس بين الأذان والإقامة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فضل الدعاء بين الأذان والإقامة.

وأضاف في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: “لايرد الدعاء بين الأذان والإقامة”.

وأكد أن هذا الوقت من الأوقات التي يتحرى فيها استجابة الدعاء، فمن الأفضل استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء.

وأشار إلى أن هذا الفضل يشمل النساء والرجال على حد سواء، غير أنه يفضل صلاة النساء في بيوتهن.

ولفت إلى أن هذا العمل الصالح يغفل عنه كثير من الناس.

 

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