وزير الصحة يحسم الجدل بشأن تمديد الدراسة عن بُعد بسبب “كورونا”

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: إنه سيتم تقييم فكرة الدراسة عن بعد خلال الخمس الأسابيع الأولى من العام الدراسي إما بالتمديد أو حضورياً في حال توفر لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف أن نسبة التعافي من كورونا تجاوزت 90٪ ، موضحاً أن 15 ألف شخص يزورون العيادات يوميًا.

وأكد أن هنالك تعاون كبير وملحوظ للمملكة مع عديد الدول فيما يتعلّق بأزمة كورونا.

ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء هي المخوّلة بالسماح بدخول اللقاحات التي أفصح عنها في بعض الدول.

وأشار إلى إجراء أكثر من 70 ألف فحص لفيروس كورونا يوميًا، لافتاً إلى أن معدل الوفيات بالفيروس في المملكة هو ضمن الأقل عالميًا.

ونوه بأنه من الصعب التنبؤ بموعد توفير اللقاح عالميًا، مشيرا إلى أن لدى وزارة الصحة خدمات استشارية نفسية للتقليل من مخاطر الجائحة.

وقال إنه لم يثبت عالميًا عودة الإصابة بكورونا بعد الشفاء منه، مبيناً أن الجائحة كانت اختبارا للمنظومة الصحية في العالم أجمع.

وأضاف إلى أنه خلال الشهور الماضية أضافت الوزارة أكثر من 3500 سرير عناية مركزة.