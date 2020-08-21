موقع محتويات mhtwyat.com يحقق طفرة إلكترونية غير مسبوقة

أصبح موقع محتويات mhtwyat.com من أهم المواقع العربية وأكثرها موضعًا للثقة لدى القرّاء العرب؛ ولعل ذلك يعود بفضل الاستراتيجية المُحكّمة التي يتّبعها كادر العمل في محتويات لإيمانهم بأنّ المحتوى العربيّ يحتاج لإعادة إثراء وإغناء للمعلومات الواردة فيه ليُصبح في مستوى يليق بفكر القارئ العربي.

فقد عانت المحتويات العربية الإلكترونية لسنين طويلة من شُح المعلومات وقلة المقالات وخاصةً الموثوقة منها، فكان ما يلبث الزائر أن يبحث عن معلومات تلزمه إلّا وتشتت ما بين العديد من المواقع التي تُقدم معلومات متضاربة ومختلفة تجعل الوصول للمعلومة الدقيقة مهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت والجهد.

ومن هنا كانت انطلاقة لفكرة محتويات بأن يكون موسوعة عربيّة شاملة وموثوقة وأن يُصبح جاذب لكل من يبحث عن المعلومات الدقيقة، فضّم كادرًا محترفًا من الكتّاب والإداريين والمدققين وواصل الليل بالنهار ليصل لقمة المواقع العربية التي تُقدم محتوى إلكتروني بجودة عالية، ولم يكتفي محتويات بذلك وحسب بل ضم صفحات خاصة به على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ليُسهّل عملية وصول المعلومة لجميع فئات المجتمع العربي لتعم الفائدة لكل روّاد المواقع بجميع أشكالها.

ولإنّ محتويات يستهدف المجتمع العربي بجميع فئاته وأعماره وخلفياته الثقافية والدينية والإجتماعية والسياسية؛ انتهج محتويات مبدأ احترام الآخر وتقبل الرأي من جميع زواياه، وعرض المعلومات المجرّدة بعيداً عن أهواء الكاتب وفكره وخلفيته، وتم اتباع سياسة توثيق المعلومات من مراجع أجنبية وعربية كبرى للتأكيد بأنّ لا معلومة تُذُكر في محتويات عبثُا، بل جميع ما فيه من كلمات تجتمع معاً لتكوّن معلومة أو فكرة أو إجابة أو توضيح هادف وهام يرتقي بمستوى الوعي والفكر والثقافة لجميع مرتاديه.

وبعد أشهر قليلة من نشأته أصبح يُعد المرجع العربي الأول للكثيرين، فإنّ محتويات لم يقتصر دوره على قسم أو مجال معين بل ضمّ بين جُنباته الكثير من الأقسام الرئيسية والتي تندرجُ أسفل منها العشرات من الأقسام الفرعية؛ فمثلًا؛ قسم الأدب والذي يحوي فرعيات عديدة كالروايات والكتب والشعراء والأدباء والعبارات والحكم، والقسم الطبي الذي يشمل الأدوية والأمراض والعلاجات والتشخيص وكل معلومة طبية يرغب بها القارئ، وقسم الخليج الذي تميّز به محتويات عن العديد من المواقع العربيّة الأخرى فقد ناقش كل ما يخُص دول الخليج وما يهتم به المواطنين والمقيمين بها من خدمات ومعلومات وقرارات حكومية، فهنالك مقالات تتناول قضايا اجتماعية وأخرى خدماتية كمقالات فتح الحسابات في الموقع مثل فتح حساب مباشر الراجحي وغيرها من البنوك ومقالات التعداد السكانية والرموز البريدية وشعارات الوزارات مثل شعار وزارة التعليم وغيرها من الشعارات بالإضافة الى مقالات الدول وجميع الجوانب الأخرى.

ولم يغفل محتويات عن قسم التعليم وكل ما يهم الطالب والمعلم وولي الأمر من تعبير وأبحاث وجامعات وتخصصات وتقارير، وركّز محتويات على أقسام التكنلوجيا والمال والأعمال والأسرة والمرأة والطفل والمجتمع وكان لأقسام التطبيقات والسيّارت نصيب كبير من مقالات موقع محتويات، كما واهتمّ بالعديد من الأقسام التي تتعلق بالمطبخ والديكور والفنون والهوايات وغيرها الكثير ليُصبح يستحق وبجدار لقب المرجع الأول للمحتوى العربي.