جدة والرياض والمدينة والدمام أعلى مدن المملكة في حركة السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل، أمس الخميس، عن الإحصائيات المتعلقة بحركة سير المركبات على مداخل المدن، بمختلف مناطق المملكة، خلال فترة 6 أيام من الأسبوع الثاني في شهر أغسطس الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن المراكز الأربعة الأولى في قائمة المدن الأعلى بحركة السير، هي (جدة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام) وبلغ عدد المركبات بمدخل الدمام 480.937 مركبة، بمتوسط يومي 68.705، وبمتوسط سرعة 101 كم في الساعة، وفقا لـ”اليوم”.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت إدارة النقل بالمنطقة الشرقية، الانتهاء من إصلاح 17.5 كم على طريق ‫أبو حدرية، وفتحها للحركة المرورية، بطول 3.5 كم باتجاه الدمام، و14 كم باتجاه أبو حدرية، فيما يجري العمل على إصلاح الطريق قبل تقاطع أبو معن بطول 4.5 كم باتجاه أبو حدرية، مع تحويلة واحدة.