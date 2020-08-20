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أبها.. إنقاذ حياة مريض خمسيني بعد إزالة ورم خطير

أبها.. إنقاذ حياة مريض خمسيني بعد إزالة ورم خطير
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى أبها الخاص من إنقاذ حياة مريض خمسيني بعد نجاح عملية إزالة ورم ضخم كاد يودي بحياته.

وحضر المريض إلى العيادة وكان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وصداع مستمر وآلام في الجهة اليمنى من البطن والظهر، وتم عمل الفحوصات اللازمة له التي بينت أنه يعاني من ورم في الغدة فوق الكلوية اليمنى (الكظرية) بحجم 10 سنتيمتر.

وبعد معاينة المريض من قبل استشاري الباطنة والغدد الصماء الدكتور حسين جحلان تم تنويم المريض وإجراء الفحوصات اللازمة وبدء علاجات الضغط الهرمونية لتحضيره للعملية الجراحية، التي تم عملها بالمنظار الجراحي والتي تكللت بالنجاح بحمد الله وفضله دون أدنى مضاعفات، وقد خرج المريض إلى منزله بعد يومين وهو بحالة جيدة وبتحسن ملحوظ في الضغط.

يذكر أن العملية الجراحية أجريت من قبل استشاري جراحات المناظير والسمنة وأورام الجهاز الهضمي عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور محمد باوهاب، بحضور استشاريي التخدير الدكتور محمد حامد والدكتور رامي صالح، ومساعد أخصائي الجراحة الدكتور راكان، والدكتور ريم ساتي.

يذكر أن هذه العملية هي الثانية لاستئصال ورم في الغدة فوق الكلوية اليمنى بالمنظار الجراحي في أقل من أسبوعين، إذ سبق وأجريت لمريض آخر كان يعاني من أعراض مشابهة، وتم عملها من قبل الدكتور باوهاب الذي يتميز في المنطقة الجنوبية بإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة والمتخصصة في جراحات أورام الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة وجراحة السمنة.

 

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