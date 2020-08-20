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لحماية بياناتك.. ميزة جديدة في «كروم» تنبهك حال تسريب كلمة المرور

لحماية بياناتك.. ميزة جديدة في «كروم» تنبهك حال تسريب كلمة المرور
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تواصل – وكالات:

أعلنت جوجل عن عدد من ميزات الخصوصية الجديدة لتطبيقات خرائط جوجل ويوتيوب وجوجل كروم ذات الشعبية الكبيرة، ومن بين الأدوات الجديدة تم إدخال ميزة فحص كلمات المرور التلقائية المدمجة مع كروم.

وأوضحت جوجل، أن هذه الميزة كانت متوفرة بشكل مسبق لمستخدمي نسخة كروم لأجهزة الكمبيوتر، إلا أن مستخدمي أندرويد كانوا محرومين منها، لكن جوجل أضافت هذه الميزة هذا الأسبوع إلى إصدار كناري من جوجل كروم لنظام أندرويد.

وذكرت التقارير أن التحديث الأخير لجوجل كروم يضيف ميزة التحقق من كلمات المرور المجمعة، وبمجرد تمكن هذا التحديث، سيرى مالكو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد الخيار الجديد ضمن إعدادات متصفح كروم تحت اسم Check Passwords وعند تشغيل هذه الميزة، يتم فحص جميع كلمات المرور المخزنة في Chrome Password Manager لنظام أندرويد، ويتم تنبيه المستخدمين إذا تم أي اختراق لحساباتهم أو استخدام كلمات مرورهم.

وسيتمكن المستخدمون من معرفة عدد كلمات المرور التي تم اختراقها من خلال خرق البيانات، ليعرفوا كلمات المرور التي تحتاج إلى تغيير للحفاظ على أمان حساباتهم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويعد كروم “كناري” الإصدار التجريبي لمتصفح جوجل كروم، لذلك فإن ميزة الأمان الجديدة لم تشق طريقها بعد إلى الإصدار الرئيسي من نظام تشغيل أندرويد حتى الآن.

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