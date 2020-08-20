هل تعاني من لدغات الحشرات في الصيف؟.. إليك أفضل العلاجات

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير في فصل الصيف من مشاكل لدغات الحشرات، خاصة الأطفال الصغار، والتي تسبب لهم حساسية في الجلد في بعض الأحيان.

وفي هذا السياق، أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني، مجموعة من الطرق لمعالجة لدغات مختلف الحشرات، على النحو التالي:

لسعات النحل أو الدبور

تقول الطبيبة هيذر هوثورن، من لوس أنجلس: ”من المهم إزالة اللسعة على الفور لتقليل كمية السم المحقونة وتقليل خطر تفاعل الجسم الغريب. تأكد من غسل المنطقة بالماء والصابون، ثم ضع بسرعة كيس ثلج لمدة 20 دقيقة لتقليل الألم والتورم.”

عادة ما يكون الأيبوبروفين الذي لا يستلزم وصفة طبية كافياً للسيطرة على الألم والتورم والاحمرار إذا لزم الأمر. تعمل مضادات الهيستامين الموضعية بشكل جيد للسيطرة على الحكة.

لدغات القراد

من المعروف أن القراد ينشر أمراضاً خطيرة مثل مرض لايم. الإجراء الأول، وفقاً لمايو كلينك، هو إزالة القراد بملاقط وحفظه في حاوية مليئة بالكحول ليراه طبيبك. كلما قمت بإزالة القراد بشكل أسرع، قل احتمال قدرته على نقل الجراثيم المسببة للأمراض. عالج اللدغةبالكحول، وراقب ظهور الطفح الجلدي أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا والتي قد تشير إلى مرض لايم.

لدغات بق الفراش

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن الغسل بالماء والصابون يمكن أن يساعد في علاج لدغ بق الفراش. إذا أصبت بعدوى أو رد فعل تحسسي تجاه اللدغات، فقد تحتاج إلى المضادات الحيوية أو مضادات الهيستامين.

لدغات البعوض

تشير الأبحاث إلى أن تناول كمية قليلة من مركبات تحتوي على براموكسين يمكن أن يساعد في تقليل حدة لدغات البعوض.

لدغات ذبابة الرمل

تقول هوثورن: “قد تكون ذبابة الرمل صغيرة الحجم، ولكن للدغاتها تأثير كبير، وتسبب ألماً وحكة مزعجة. يمكن استخدام الثلج كعامل مخدر رائع لهذا النوع من الألم. افرك مكعب ثلج بحركة دائرية على اللدغة عدة مرات في اليوم للسيطرة على الألم. استخدم مضادات الهيستامين للتحكم في الحكة. يمكنك أيضاً تجربة كيس ثلج قابل لإعادة الاستخدام.”

لدغات العنكبوت

تسبب معظم لدغات العنكبوت القليل من الألم والتورم الذي يمكن علاجه بالضغط البارد وأدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين. إذا تعرضت للدغة عنكبوت بني أو عنكبوت الأرملة السوداء، أو كنت تعاني من تقلصات في البطن أو ألم شديد عند اللدغة، فاطلب الإسعاف على الفور.

لدغات البراغيث

تقول هوثورن: “كل لدغات البراغيث تؤدي إلى نوع مماثل من الاستجابة الالتهابية”. “لذلك بغض النظر عما يصيبك، فإن الإيبوبروفين والثلج مفيدان للألم والتورم، في حين أن مضادات الهيستامين عادة ما تقوم بعمل جيد للسيطرة على أي حكة. على الرغم من أن معظم ردود الفعل المحلية تختفي دون أي علاج، فمن المهم مراقبة الأعراض وردود الفعل التحسسية الشديدة والتهابات الجلد البكتيرية التي تتطلب علاجاً طبياً.

لدغات النمل الناري

يمكن أن يترك هذا النمل الشرس لدغات حمراء متقرحة على الجلد. بالإضافة إلى استخدام الثلج ومضادات الهيستامين والإيبوبروفين، يوصي عالم الحشرات بجامعة تكساس إيه آند إم باستيان، بالحفاظ على بعض مواد التبييض في متناول اليد. عالج المنطقة بمزيج من 50٪ من المبيض و 50٪ من الماء للمساعدة في تهدئة اللدغات.