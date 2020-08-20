وظائف صحية للرجال والنساء بـ «مستشفى قوى الأمن» في الرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء ، وفق المسميات التالية:

1 – أخصائي علاج تنفسي (Respiratory Therapist)

بكالوريوس في (العلاج التنفسي) أو ما يعادله مع شهادة دعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها خلال 6 أشهر من، ولا يشترط الخبرة.

2 – ممرض مسجل – Registered Nurse

بكالوريوس في تخصص (التمريض) حديث التخرج، لا يشترط الخبرة

الوصف الوظيفي: تقديم الرعاية الطبية والتمريضية للمرضى، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى وتقديم المشورة حسب الحاجة.

3 – صيدلي إكلينيكي – Clinical Pharmacist

شهادة برنامج الإقامة في ممارسة الصيدلة (PGY-l) بعد درجة البكالوريوس أو الماجستير أو برامج دكتور صيدلة.

خبرة لا تقل عن عام واحد (1) في رعاية المرضى المباشرة المكتسبة من خلال برنامج إقامة ممارسة الصيدلة.

خمس (5) سنوات خبرة في نفس المجال.

• شروط عامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

• وأوضح مستشفى قوى الأمن بالرياض أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).