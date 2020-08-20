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«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة رصد نمر أسود في الباحة (فيديو)

«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة رصد نمر أسود في الباحة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن رصد نمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة المندق في منطقة الباحة.

وقالت الهيئة في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر” إنه “إشارة إلى الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة ⁧المندق⁩ بمنطقة ⁧الباحة⁩ فقد أجرى فجر اليوم فريق مسح ميداني من الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسحاً للموقع المشار إليه.

وأضافت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات أكدت أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود، وأن اللبس وقع بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع .

 

 

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